Espace: Ariane 5 tire sa révérence après 27 ans et un 117e vol réussi

Ariane 5 a décollé avec succès à 19h00 locales (minuit heure suisse) depuis le Centre spatial guyanais à Kourou, la troisième fois étant la bonne après deux reports : le 16 juin pour une raison technique, puis le 4 juillet à cause de la météo. Le satellite de communications militaires français (Syracuse 4B) et le satellite expérimental allemand se sont séparés du lanceur au bout d’une trentaine de minutes pour être placés en orbite.

Un tournant majeur pour l’armée française

117e vol de la fusée

«Le fer de lance de l’Europe spatiale»

Ce vol d’adieu d’Ariane 5 sera suivi de longs mois de vide en attendant la future N.6, au mieux fin 2023, dont le déploiement pâtit de retards cumulés. Plus puissante et plus compétitive avec des coûts divisés par deux par rapport à Ariane 5, Ariane 6 a été conçue pour résister à la société américaine SpaceX d’Elon Musk, qui réalise plus d’un tir par semaine.