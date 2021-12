Espace : ArianeGroup se lance aux trousses de SpaceX

L’entreprise européenne va développer un mini-lanceur réutilisable pour concurrencer notamment l’entreprise américaine, pionnière de cette technologie.

L’Europe a «manqué le virage du lanceur réutilisable, nous n’y avons pas cru, nous avons pris du retard par rapport à nos partenaires américains qui ont développé SpaceX et Falcon 9 et ce retard, il faut le rattraper», a concédé Le Maire, en présentant la nouvelle stratégie spatiale de la France. Cette stratégie comprend aussi l’ambition de développer des «micro-lanceurs», eux aussi réutilisables et de davantage intégrer des jeunes pousses à cet écosystème.