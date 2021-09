Europe : Arianegroup va supprimer «un maximum de 600 emplois»

C’est en Allemagne et en France que le groupe aérospatial va tailler dans ses effectifs, après des surcoûts engendrés par la fusée Ariane 6.

Pas de fermeture de site

«Sachant qu’en France on a 350 départs naturels chaque année, si on y ajoute le flux d’embauches que l’entreprise va maintenir, il faudra faire partir 150 à 200 personnes», a estimé Philippe Gery, délégué syndical central CFE-CGC. Dévoilé par l’hebdomadaire Challenges, ce plan vise à redonner de la compétitivité et réduire les coûts du fabricant des fusées Ariane face à la féroce concurrence de l’américain SpaceX et ses lanceurs réutilisables.