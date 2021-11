France : Ariège: un chasseur tue une ourse qui venait de le mordre

Cet accrochage survenu ce samedi remet sur la table la question de la cohabitation de l’ours avec les chasseurs dans le département.

Samedi après-midi, un groupe de chasseur traquaient le sanglier sur la commune de Seix, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Foix. AFP

Un chasseur blessé par une ourse en Ariège, l’ourse tuée par le chasseur. Cet accrochage survenu samedi dans le massif du Couserans risque de rallumer la guerre de l’ours dans un département où l’on considère que la cohabitation est impossible.

Samedi après-midi, un groupe de chasseur traquaient le sanglier sur la commune de Seix, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Foix. Vers 15 h 30, ils font appel aux secours indiquant que l’un d’eux vient d’être blessé par une ourse. Les gendarmes du PGHM interviennent auprès du chasseur âgé de 70 ans, gravement blessé au niveau de l’artère fémorale. Il sera évacué d’abord vers l’hôpital de Foix puis transféré vers les CHU de Toulouse en raison de la gravité de ses blessures, indique la préfecture du département.

Le chasseur a eu le temps de relater à ses camarades qu’il a été attaqué par une ourse accompagnée de ses petits. Elle l’a mordu à la jambe et il a fait feu à deux reprises vers l’animal. L’ourse a été retrouvée morte à quelques mètres des lieux où le chasseur a été secouru. La préfecture de l’Ariège a indiqué qu’une enquête judiciaire a été ouverte sur les circonstances de cet accident.

«La cohabitation, c’est compliqué!»

«C’est vraiment ce que l’on redoutait. Aujourd’hui, on voit bien que la cohabitation, c’est compliqué!», a déclaré à l’AFP la présidente du conseil départemental de l’Ariège, Christine Tequi (PS). Un danger, selon elle, aggravé par «la présence accrue des ours, qui se reproduisent» dans le secteur du Couserans. Il y aurait actuellement une quarantaine de plantigrades sur ce secteur, a-t-elle précisé.

Début août, un incident avait déjà alimenté la polémique entre pro et anti-ours: un berger du village de Saint-Lary, en Ariège, avait été poursuivi par un ours. Selon le maire du village, Gérard Dubuc, c’était la première fois «qu’un berger était attaqué par un ours, depuis que le programme de réintroduction de l’ours brun a été engagé dans les années 1990».

Pourtant selon Alain Servat, le président de la Fédération pastorale de l’Ariège (FPA), ces incidents sont devenus «le quotidien des bergers aujourd’hui». Il demande «que l’Etat prenne des décisions drastiques». Les opposants à l’ours réclament l’abattage des ours agressifs, et à leur tête les éleveurs, qui déplorent de nombreuses prédations de brebis, disent craindre dorénavant pour la sécurité des hommes.

«De rares charges d’ours»

Du côté des pro-ours un collectif, qui regroupe des associations comme WWF, France Nature Environnement (FNE), Ferus ou encore Pays de l’ours-Adet, dénonçait alors «une «hystérie collective», soulignant qu’il n’y avait pas eu de blessé lors de cette confrontation du mois d’août.

Le collectif déplorait dans un communiqué que les rares charges d’ours – il en dénombrait neuf de 1996 à 2021, avec un blessé – fassent plus de bruit qu’«au moins 23 randonneurs ou chasseurs blessés, pour la plupart grièvement, et un tué, par des bovins en estive» entre 2010 et 2020.

L’ours brun étant menacé d’extinction sur son territoire, la France a engagé dans les années 1990 un programme de réintroduction de plantigrades venant de Slovénie. Ils sont actuellement une soixantaine dans le massif pyrénéen, ce qui n’assure pas la pérennité de l’espèce. En 2020, trois ours ont été tués illégalement dans les Pyrénées, deux en Espagne et un en France. Le gouvernement français s’est engagé à remplacer tout ours tué de la main de l’homme par des réintroductions, tandis que des éleveurs s’y opposent fermement.