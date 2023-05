Jouer Ariel a aidé Halle Bailey à quitter l’enfance

Trente-quatre ans après sa sortie au cinéma en dessin animé, «La petite sirène» revient sur grand écran en prise de vues réelles avec l’actrice et chanteuse américaine de 23 ans dans le rôle de la princesse Ariel.

Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous alliez incarner Ariel sur grand écran?

J’ai passé la journée à pleurer, mais de joie. Je ne décroche jamais mon téléphone quand je ne connais pas le numéro qui m’appelle. Par chance, cette fois j’ai répondu et j’ai entendu une voix masculine qui disait: «Bonjour, je voudrais parler avec Ariel s’il vous plaît.» C'était le réalisateur Rob Marshall qui me parlait ainsi pour m’annoncer la bonne nouvelle.

Que dire des critiques qui n’ont pas apprécié qu’une actrice de couleur soit choisie?

On a tous le droit de pouvoir se reconnaître dans un personnage fictif. La représentation est primordiale au cinéma. Quand j’ai vu la poupée à mon effigie d’Ariel, j’ai eu un sentiment de fierté en me disant que des millions de jeunes enfants allaient peut-être tenir cette figurine et se sentir représentés dans notre monde.

Vous dites être fière du message du film.

Absolument. Les thèmes abordés par le film sont tellement importants pour les jeunes. Ariel se bat pour sa passion et cherche son indépendance, même si cela peut faire peur quand on est une ado. J’ai appris tellement de choses en incarnant ce personnage.

Qu’est-ce que ce rôle a changé pour vous?

Ariel m’a aidée à quitter l’enfance en découvrant la jeune femme en moi. D’abord parce que cela fait cinq ans que je travaille sur «La petite sirène». J’avais 18 ans quand on m’a approchée pour ce film et j’en ai 23 à présent. J’ai vécu avec Ariel les années durant lesquelles une fille change le plus de toute son existence. Je me suis affirmée et n’ai pas peur d’exprimer mes idées.

Quel a été le moment le plus intense du tournage?