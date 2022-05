États-Unis : Ariel Winter a déménagé pour fuir la célébrité

L’actrice de 24 ans a quitté Los Angeles. Elle s’est installée dans une ville qu’elle tient à garder secrète.

L’actrice Ariel Winter, qui avait été accusée sur les réseaux sociaux de se droguer, est connue pour avoir campé de très nombreux rôles au cinéma et à la télévision, dont celui d’Alex Dunphy dans la série «Modern Family» de 2009 à 2020. Elle a été lauréate de multiples prix récompensant la profession et possède son étoile sur le célèbre Walk of Fame à Hollywood. Si dans la vie professionnelle sa grande notoriété lui profite, dans la vie privée elle la fait souffrir, comme elle l’a révélé dans le podcast Quitters.