Ariel Winter a la phobie des cafards depuis un tournage

Très peu de monde apprécie les cafards. Ariel Winter, elle, en a carrément la phobie, comme les téléspectateurs de l’émission de téléréalité «Stars on Mars» ont pu le découvrir dans l’épisode du 26 juin 2023. Dans ce programme de la Fox, dans lequel des célébrités doivent survivre dans une fausse station spatiale construite en Australie, celle qui a passé des vacances en Valais s’est retrouvée nez à nez avec l’un de ces insectes, mort et porté par Lance Armstrong. L’actrice de 25 ans a alors paniqué et menacé l’ancien cycliste de lui donner un coup de pied dans les parties intimes.

Plus tard, la remplaçante de Demi Lovato dans «Hungry» a raconté à une autre candidate, Natasha Leggero, que sa peur panique des cafards remontait à l’enfance et au tournage d’un film. Ariel a confié qu’elle avait 7 ou 8 ans quand elle a joué dans un film à petit budget dans lequel elle incarnait une fillette abandonnée par sa mère. «Un jour, on nous a apporté des seaux remplis de cafards. Il y en avait quelques-uns sur moi et ils ont rampé sur le visage du garçon qui travaillait avec moi. Depuis lors, j’ai une horrible phobie», a-t-elle dit.