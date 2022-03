Série : Ariel Winter remplace Demi Lovato dans «Hungry»

L’actrice de «Modern Family» prendra la place de sa consœur qui a dû renoncer à jouer dans la série de NBC, à cause d’un problème d’agenda.

Selon les informations de Deadline, c’est Ariel Winter qui a été choisie par NBC pour jouer à la place de celle qui a lancé son propre sextoy. L’actrice de «Modern Family» a confirmé la nouvelle sur Instagram. «Je suis ravie de rejoindre la famille «Hungry». J’adore cette série et toutes les personnes impliquées, je ne pouvais donc pas être plus heureuse et plus prête à me mettre au travail», a écrit l’Américaine de 24 ans.