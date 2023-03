Ariel Winter s’éclate en Valais

En voyage à travers l’Europe, Ariel Winter a passé quelques jours de détente à Zermatt avec son copain, Luke Benward. Afin d’en faire profiter ses nombreux fans, la star de la série «Modern Family» a posté une vidéo sur TikTok et Instagram, mardi 28 mars 2023, où on la voit prendre beaucoup de plaisir en Valais.

Après avoir montré la vue imprenable depuis la chambre de son luxueux hôtel, l’Américaine de 25 ans, qui a quitté Los Angeles, a fait visiter la station de montagne, réputée pour le ski, l’alpinisme et la randonnée. Ne résistant pas à se coucher dans la neige, l’actrice, qui a fondu à cause de ses médocs, s’est vite rendu compte qu’elle n’était pas suffisamment habillée pour ça. Mais son moment le plus intense a été son vol en hélicoptère. Malheureusement pour elle, la jeune femme a eu le vertige. Ariel a ainsi expliqué qu’elle avait «tremblé» à bord de l’appareil et qu’elle avait été «incapable de se détendre» pour admirer la beauté du panorama qui s’offrait à elle. «J’ai fait dans ma culotte», a-t-elle plaisanté. Malgré cette expérience éprouvante, la star a adoré son séjour valaisan.