Football: Arjen Robben a fait le marathon de Rotterdam

L’ancienne star du Bayern Munich, Arjen Robben, a pris sa retraite en 2021 après une carrière brillante. Aujourd’hui, le Néerlandais a trouvé une nouvelle passion qui lui permet de se maintenir en forme: la course à pied. Ce week-end, le sportif de 39 ans a participé au grand marathon de Rotterdam, une course de 42,195 kilomètres. L’ancien vainqueur de la Ligue des champions a terminé le marathon avec un temps de 2 heures, 58 secondes et 33 secondes. Il a fait 15 minutes de moins que l’année dernière.