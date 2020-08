Football Arjen Robben a rechaussé les crampons

Fraîchement sorti de sa retraite sportive, l’ailier néerlandais de 36 ans a disputé ses premières minutes avec Groningue en amical.

«C’était bien de jouer à nouveau un match, a-t-il expliqué à Fox Sports. Je veux aider Groningue, pas seulement par la vente d’abonnements mais aussi sur le terrain.» Robben refuse toutefois de céder à l’emballement car il sait qu’il lui faudra du temps pour revenir à un bon niveau: «Je viens de loin et j’ai encore un long chemin à faire. Mais je fais de bons pas en avant et cette demi-heure a été agréable. C’était un peu spécial, mais je voulais avant tout me concentrer sur mon travail. Le plus important est que je reste en forme. Nous allons voir. Il y a aussi la combinaison d’un an sans jouer et de l’âge. Je dois à présent rattraper mon retard. J’aimerais bien jouer les 34 matches de championnat, mais cela n’arrivera certainement pas.»