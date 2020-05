Football

Arjen Robben prêt à sortir de sa réserve

A la retraite depuis l'été dernier, l'ex-ailier du Bayern Munich pourrait accepter une offre de Botafogo.

Et si Arjen Robben sortait de sa réserve? L'ex-ailier du Bayern Munich et des Pays-Bas, qui se trouve à la retraite depuis l'été dernier, hésiterait après avoir été approché par Botafogo. Oui, le club brésilien, qui avait déjà réussi à convaincre Clarence Seedorf, un autre international néerlandais, de jouer dans le quartier de Rio de Janeiro entre 2012 et 2014, souhaite enrôler son compatriote. «Pour moi, c'était le meilleur joueur de la Coupe du monde 2014, a expliqué Ricardo Rotenberg, vice-président du club brésilien. Messi avait gagné le trophée (de meilleur joueur) parce que c'est Messi et qu'il a été en finale. Mais Robben est mon idole. Je pense que c'est un grand joueur même s'il n'a pas rejoué depuis longtemps. Je l'ai sondé, il le sait et m'a répondu. Il était heureux de l'intérêt de Botafogo» C'est sur la chaîne Youtube Canal do TF, relayé par GloboEsporte, que le dirigeant «carioca» s'est exprimé.