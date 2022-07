Montreux Jazz Festival: Arlo Parks, une pépite promise à un bel avenir 

L’année 2021 a été faste pour la chanteuse. Elle a publié un premier album de neo-soul, «Collapsed in Sunbeams», qui lui a permis de remporter un Brit Award et un Mercury Prize. Ces dernières semaines, on a vu Arlo Parks à Coachella et à Glastonbury. Pas de quoi filer le melon à celle qui vivait encore chez sa mère il y a peu.