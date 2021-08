JO de Tokyo : Armand Duplantis peut enfin respirer

Après son sacre au saut à la perche, mardi à Tokyo, le Suédois volant s’est dit extrêmement soulagé. Il ne l’a pas montré, mais il a senti la pression lors de ce grand rendez-vous.

Roi incontesté de la perche depuis deux saisons, à 21 ans, Armand Duplantis avait toute la pression du concours du saut à la perche sur ses épaules. Il n’a pas déçu, puisqu’il est le seul à avoir franchi 6,02 m, pour devancer l’Américain Christopher Nilsen (5,97 m) et le Brésilien Thiago Braz, champion olympique 2016 (5,87 m). Le Suédois a ensuite tenté de battre son propre record du monde (6,18 m), avec une barre à 6,19 m. Mais sans succès.

«C’est un sentiment extraordinaire, j’ai du mal à l’expliquer. J’ai voulu cela depuis si longtemps. J’aime ce sport depuis mon enfance, j’ai toujours espéré qu’il m’emmène dans des endroits incroyables, le fait d’être ici, aux Jeux olympiques, et de gagner est fantastique», a-t-il déclaré

Une seule défaite en 29 concours

Il n’a été battu qu’une seule fois en 29 concours ces deux dernières saisons, dont 19 achevés à plus de 6 mètres.

Le prodige suédois a commencé l’année sur des bases élevées. Il a survolé la saison en salle avec quatre meetings à plus de six mètres et la meilleure performance mondiale (6,10 m), une barre de nouveau passée en extérieur en juin à Hengelo (Pays-Bas).