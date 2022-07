Athlétisme : Armand Duplantis trône sur le toit du monde

Armand Duplantis n’en finit pas d’aller plus haut.

Le quasi imbattable Armand Duplantis a réussi un incroyable doublé titre mondial et record du monde dimanche. Après un raté sans conséquence à 5,87 m, Duplantis a déroulé en passant 5,94 m, puis 6,00 m au premier essai pour s’assurer du titre, avant de franchir 6,06 m et enfin 6,21 m pour un nouveau record du monde à sa deuxième tentative.

A 22 ans, «Mondo» a décroché le dernier titre qui manquait à son palmarès, alors qu’il était déjà champion d’Europe en plein air (2018), en salle (2021), champion olympique (2021) et champion du monde en salle (2022). Il a battu pour la cinquième fois le record du monde en deux ans et demi, la troisième fois en 2022 après ses 6,19 m, puis 6,20 m, réussis en salle à Belgrade en mars.

Encore plus fort: c’est la première fois depuis 1994 et Sergueï Bubka (6,14 m) que le record est battu en plein air. «J’étais le tout dernier à concourir, j’aime sauter dans ce genre de situation, avec la pression du dernier, quand tout le monde te regarde. Mais aujourd’hui j’ai avant tout cherché à gagner, ce qui est venu après était un bonus, j’étais concentré sur l’or», a-t-il commenté.

Tobi Amusan donne des frissons

En moins de deux heures, Tobi Amusan aura fait passer trois frissons dans les travées du Hayward Field. D’abord en battant le record du monde du 100 m haies dès les demi-finales en 12’’12, puis en dominant la finale en 12’’06, un temps finalement non homologué en raison du vent de dos qui soufflait trop fort (2,5 m/s, limite à 2 m/s).

«Pour être honnête, j’ai confiance en moi mais je ne m’attendais pas à un record du monde lors de ces championnats. Vous savez, le but reste toujours de s’appliquer pour faire une bonne course et gagner. Le record du monde c’est un bonus», a déclaré la Nigériane en conférence de presse.