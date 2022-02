Aviation : Armasuisse veut faire fabriquer ses avions F-35A en Italie

Le directeur général de l’armement va se rendre à Cameri, non loin de Milan, pour discuter de la possibilité d’y produire une partie des futurs avions de combat helvétiques.

Getty Images via AFP

Les avions F-35A que la Suisse va acquérir vont-ils être fabriqués en partie en Italie? C’est une possibilité que Berne envisage sérieusement, fait savoir Armasuisse, mardi, dans un communiqué . En effet, le directeur général de l’armement, Martin Sonderegger, accompagné d’une délégation d’Armasuisse, va se rendre à Cameri, entre Lugano et Milan, en vue d’entretiens bilatéraux en ce sens.

La délégation helvétique y rencontrera le chef de l’armement italien et d’autres collaborateurs du Ministère de la défense ainsi que des représentants du projet italien F-35 et de l’entreprise italienne Leonardo, explique Armasuisse. Qui précise que «l’échange portera sur la possibilité de faire fabriquer une partie de la future flotte de F-35A des Forces aériennes suisses à Cameri».

Un remplacement des F/A-18 controversé

Pour rappel, le Conseil fédéral a décidé le 30 juin dernier d’acquérir 36 avions de type F-35A du constructeur américain Lockheed Martin et cinq unités de feu de type Patriot du fabricant américain Raytheon. Les nouveaux jets ainsi que le système de défense sol-air de longue portée devraient être livrés entre 2025 et 2030. Pour assurer une transition entre les deux avions, les F/A-18 ont subi des révisions .

Fin novembre, le Département fédéral de la défense a annoncé que les crédits d’engagement s’élevaient à 6,035 milliards de francs pour les avions de combat et à 1,987 milliard de francs pour les unités du système de défense sol-air. Les deux acquisitions doivent générer des affaires compensatoires à hauteur de 4,2 milliards de francs.

Les nouveaux avions de combat, qui sont un peu plus bruyants que leurs prédécesseurs, a-t-on appris récemment, doivent remplacer les 26 F-5 Tiger et les 30 F/A-18 de l’armée. Leur achat a été accepté de justesse par le peuple le 27 septembre 2020, avec 50,1% de oui. Une alliance de gauche a annoncé le lancement d’une initiative «Stop F-35». Elle estime le jet américain trop cher, déficient sur le plan technique et inadapté aux besoins de la Suisse. Par ailleurs, le choix de Berne, controversé, doit être examiné en commission. Celle-ci doit rendre un rapport attendu cet été.