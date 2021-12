Carouge (GE) : Armé d’un couteau, il menace sa mère et boute le feu

Le groupe de négociation de la police genevoise a dû intervenir dimanche soir pour calmer, puis interpeller un jeune homme d’une vingtaine d’années.

Des policiers lourdement équipés ont été aperçus dimanche soir à la rue Daniel-Gevril, à Carouge (GE). Pompiers et ambulance étaient également sur place. «Peu avant 21h, nous avons reçu des informations concernant un conflit familial, relate Alexandre Brahier, porte-parole des forces de l’ordre genevoises. Un fils, âgé d’une vingtaine d’années et armé d’un couteau, a tenu des propos inquiétants et menaçants envers sa mère, avec l’intention de mettre le feu à leur appartement.» Ce que l’individu a réussi partiellement à faire avant l’arrivée de la police, puisque de la fumée se dégageait du logement. Sa mère, elle, s’était réfugiée chez un voisin.

Le groupe de négociation des forces de l’ordre est alors entré en scène et a entamé des tractations «rapides et efficaces» avec le forcené. Celui-ci a finalement déposé son arme et a été interpellé dans le logement. L’après-midi même, le jeune homme, au comportement déjà violent, avait mobilisé la police. Les agents avaient dû le maîtriser et le retenir durant trois heures au poste des Pâquis.