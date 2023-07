Tessin: Armé d’un couteau il sème le trouble, s’effondre et meurt

Un citoyen italien de 44 ans, résidant dans la région, a semé la panique vendredi après-midi à Chiasso (TI). L’homme errait et courait dans un état apparent de confusion, criant et tenant un couteau. Une patrouille de la police municipale de Chiasso l’a repéré. Bien que sommé de se rendre, il a résisté et a finalement été désarmé et menotté. Il s’est alors senti mal, a perdu connaissance et a dû être pris en charge par les secours. Malgré les tentatives de réanimation, l’homme est décédé. Le drame fait l’objet d’une enquête.