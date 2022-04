Royaume-Uni : Armé d’un couteau, il s’en prend à des policiers en plein centre de Londres

L’homme de 29 ans, neutralisé avec un Taser, a été placé en garde à vue lundi pour tentative de meurtre et possession d’arme, a annoncé Scotland Yard.

Un homme de 29 ans armé d’un couteau a été arrêté lundi après s’en être pris à deux policiers à Londres, non loin de Downing Street. L’incident n’a pas fait de blessés et n’est pas considéré comme de nature terroriste, selon la police. Le suspect a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre et possession d’arme, a déclaré Scotland Yard dans un communiqué.