Arme et montres contrefaites saisies à la douane de Chancy

chancy (GE) : Arme et montres contrefaites saisies à la douane

L’arme retrouvée par les agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Lors d’un contrôle mobile opéré le 12 décembre dernier à la douane de Chancy II, les gardes-frontières ont intercepté un utilitaire français au volant duquel se trouvait un homme de 41 ans, lui aussi français. Il a spontanément déclaré se trouver en possession d’une faible quantité de marijuana, mais la fouille de la fourgonnette a débouché sur des constats plus graves: sous le siège avant se trouvaient une arme de poing avec un magasin munitionné sans autorisation d’importation et des contrefaçons de montres de luxe. A l’arrière, les agents ont découvert une paire de chaussures de marque également contrefaites. L’homme, l’arme et les stupéfiants ont été remis à la police cantonale.