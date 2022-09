Géorgie : Armé, il retient 12 personnes en otage dans une banque

La police a été déployée sur place et une enquête ouverte pour «acte terroriste, prise d’otages et port d’arme», selon la même source. La télévision indépendante Mtavari TV a diffusé une vidéo prise par l’un des otages sur son téléphone, semblant montrer deux engins explosifs près de la porte d’entrée. Le preneur d’otages «a dit que ce sont des bombes qui exploseront si la porte est ouverte», indique cette personne.

«Il a une grenade»

Dans une autre vidéo, on peut voir un homme armé, en treillis militaire et portant un masque, à l’intérieur de la banque. Une voix féminine dit: «Il réclame deux millions de dollars d’ici trois heures. Il a une grenade et il y a des bombes qui vont exploser».