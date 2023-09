Armée américaine: Le Sénat valide la nomination d’un nouveau chef d’état-major

Le Sénat américain a confirmé mercredi le général Charles Brown au poste de chef d’état-major des armées, l’une des centaines de nominations bloquées par un sénateur républicain opposé à l’avortement. Ce général afro-américain avait été présenté en mai par le président Joe Biden comme un «guerrier» doté des plus grandes qualités militaires mais aussi mobilisé contre le racisme.

Il deviendra le deuxième Afro-Américain à faire office de chef d’état-major des armées, après Colin Powell de 1989 à 1993 et sera sous les ordres d’un ministre de la Défense également noir: Lloyd Austin.

La validation de sa nomination, approuvée à 83 voix contre 11, était bloquée, tout comme plus de 300 autres, par le sénateur Tommy Tuberville, vent debout contre une politique du Pentagone favorable à l’accès à l’avortement des soldates.

Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a aussi lancé le processus pour que des votes se tiennent sur la confirmation de deux autres nominations: celle du général Randy George en tant que chef d’état-major de l’armée de Terre et celle du général Eric Smith en tant que commandant des Marines. «Ils devraient déjà être à leurs nouveaux postes. Le Sénat ne devrait pas se voir contraint à des contorsions de procédure juste pour faire plaisir à un seul sénateur effronté et malavisé», avait lancé Chuck Schumer plus tôt mercredi.