Suisse - Armée suisse: risque de sous-effectif dans dix ans

Un service de médiation à l’armée

Le Conseil fédéral a aussi décidé mercredi d’apporter un complément au règlement de service de l’armée: dès le 1er janvier 2022, toute personne ayant un problème en lien avec son service militaire pourra en faire part à un service de médiation indépendant. La loi sur l’armée et le règlement de service donnent aux militaires le droit d’être conseillés et appuyés en cas de problèmes d’ordre médical, spirituel, psychologique ou social en relation avec le service militaire. Des services de contact sont, pour ce faire, pris en charge par l’armée. Les militaires peuvent aussi s’adresser directement à leur commandant. En plus de ces possibilités, un service de médiation indépendant, nouvellement créé, complétera cette offre et proposera des solutions aux problèmes rencontrés dans le cadre du service militaire. Il pourra aussi émettre des recommandations à l’attention des services compétents de l’armée et de l’administration militaire.