Berne - Armée: vers une journée d’information obligatoire pour les femmes

Mesdames, ce n’est pas encore fait, car il faudrait modifier la Constitution. Mais ce mercredi le Conseil national a approuvé un postulat de Stefanie Heimgartner (UDC/AG) pour rendre obligatoire aux femmes la journée d’information de l’armée. Cette conseillère nationale a servi elle-même dans l’armée suisse, notamment au Kosovo avec la Swisscoy. Elle défend les avantages de la mixité, ainsi que l’apport des femmes pour résoudre les problèmes d’effectifs. «Une question plus actuelle que jamais», a-t-elle précisé dans le contexte international. Son postulat a été accepté par 125 voix contre 64 non (PS et Vert.e.s)

«Il s’agirait d’un début…»

La volonté de mieux intégrer les femmes dans l’armée est un objectif prioritaire de la conseillère fédérale, Viola Amherd, qui soutenait le postulat. Pour l’élue de l’UDC: «Rendre la participation à la journée d’information obligatoire pour tous les Suisses et toutes les Suissesses ne revient pas à rendre le service militaire obligatoire pour les femmes. Il s’agirait toutefois d’un début, dans un contexte où il est sans cesse question d’égalité des sexes et d’égalité de traitement. Une participation obligatoire à la journée d’orientation aurait pour but de montrer au moins une fois à tous les Suisses et à toutes les Suissesses les possibilités qu’offre l’armée et d’inciter les femmes à accomplir le service militaire».