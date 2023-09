Armement: Washington approuve la vente d’avions de combat à la Corée du Sud

Les États-Unis ont approuvé la vente d’avions de combat F-35 à la Corée du Sud, un contrat valant 5,06 milliards de dollars (4,5 milliards de francs), en pleine tension avec la Corée du Nord, a annoncé mercredi le département d’État. Le contrat, notifié au Congrès, prévoit la vente à Séoul de jusqu’à «25» exemplaires de cet avion de chasse fabriqué par Lockheed Martin, considéré comme le plus performant du marché et doté de capacités furtives.

La vente «améliorera la capacité de la Corée du Sud à faire face aux menaces actuelles et futures en fournissant une capacité de défense crédible pour dissuader toute agression dans la région et assurer l’interopérabilité avec les forces américaines», selon un communiqué du département d’État. Elle ne changera pas «l’équilibre militaire dans la région», a-t-on assuré de même source.

La Corée du Sud utilise des F-35 depuis 2018. Les États-Unis n’approuvent la vente de ces avions qu’à leurs partenaires les plus proches, la Turquie, par exemple, ayant été exclue du programme F-35 après avoir acheté à la Russie un système de défense antimissile.

Kim Jong-un en Russie

La vente intervient à un moment de tensions avec Pyongyang, qui a encore lancé mercredi deux missiles balistiques de courte portée, et dont le dirigeant Kim Jong-un se trouve en Russie pour un sommet avec le président Vladimir Poutine. La Corée du Nord a multiplié les essais d’armement interdits depuis le début de l’année, dont le dernier en date, le 30 août, concernait aussi deux missiles balistiques à courte portée.

Les États-Unis et la Corée du Sud mènent régulièrement des manœuvres militaires, dont les dernières en août dernier ont provoqué la colère de Pyongyang. Séoul et Washington disent que ces manœuvres sont de nature défensive, et visent à renforcer la coopération entre alliés.