Nagorny Karabakh : Arménie et Azerbaïdjan avancent vers un «traité de paix»

Les leaders des deux pays du Caucase se sont mis d’accord, dimanche à Bruxelles, pour faire avancer les négociations autour d’un traité de paix.

Le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev ont eu une discussion «franche et productive» sous la médiation de l’UE à Bruxelles, a déclaré dimanche le président du Conseil européen Charles Michel. «Les dirigeants ont convenu de faire avancer les discussions sur le futur traité de paix régissant les relations interétatiques entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan», a développé Charles Michel dans un communiqué. Les pourparlers débuteront dans «les semaines à venir», a-t-il précisé, ajoutant qu’il avait souligné auprès des deux dirigeants l’importance de prendre en compte «les droits et la sécurité de la population arménienne du Karabakh».