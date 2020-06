États-Unis

Armes à la main, un couple menace des manifestants

Se disant effrayés par le passage de manifestants, Mark et Patricia McCloskey sont sortis de chez eux pieds nus avec des armes face à la foule.

Fusil d’assaut et pistolet: la vidéo d’un couple d’Américains pointant leurs armes vers des manifestants pour les éloigner de leur vaste demeure, retweetée par Donald Trump, provoquait lundi des réactions clivantes.

Polo rose et pantalon à pinces pour lui, T-shirt et pantacourt pour elle, Mark et Patricia McCloskey sont sortis pieds nus dimanche soir dans leur jardin de St. Louis, dans le Missouri, au passage de manifestants qui défilaient dans leur rue privée pour aller protester devant chez la maire de la ville.