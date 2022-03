Guerre en Ukraine : Armes chimiques: Biden promet une «réponse» de l’OTAN

Jeudi, le président américain a annoncé que l’OTAN ne tolérerait pas l’utilisation d’armes chimiques durant le conflit en Ukraine.

Le président américain s’est exprimé à l’issue d’un sommet de l’OTAN et d’un G7 à Bruxelles.

Le président américain Joe Biden a promis jeudi une «réponse» de l’ OTAN en cas d’utilisation d’armes chimiques par le président russe Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine . «Nous répondrons s’il y a recours. La nature de la réponse dépendra de la nature de cette utilisation», a déclaré Joe Biden à l’issue d’un sommet de l’ OTAN et d’un G7 à Bruxelles.

Exclusion de la Russie du G20

Et si l’Indonésie (présidente du G20) et d’autres pays ne sont pas d’accord, alors nous devrions demander que l’Ukraine puisse assister aux réunions du G20», le groupe des vingt grandes économies mondiales, a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse à Bruxelles à l’issue d’un sommet de l’OTAN et du G7.