États-Unis : Armie Hammer a terminé sa cure de désintox

L’acteur, qui était hospitalisé à sa demande contre ses addictions, a pu rentrer chez lui.

Armie Hammer, 35 ans, a terminé sa cure de désintoxication contre ses addictions à la drogue, à l’alcool et au sexe. En mai 2021, l’acteur californien s’était fait hospitaliser de son plein gré dans un centre spécialisé en Floride, après avoir été accusé de viol, deux mois auparavant, par une femme prénommée Effie. Celle-ci avait affirmé qu’Armie l’avait agressée sexuellement et battue, en 2017, alors qu’il était encore marié à sa désormais ex-épouse, la journaliste Elizabeth Chambers. «Je confirme que Monsieur Hammer a quitté la clinique où il a suivi son traitement et il va très bien», a déclaré l’avocat de la star du film «Call Me By Your Name», dimanche 12 décembre 2021 à E!News.