cinéma : Armie Hammer: chassé et remplacé

Toujours sous le feu de graves accusations, l’acteur a été évincé de la prochaine comédie de Taika Waititi. Le réalisateur lui a déjà trouvé un remplaçant.

Accusations de harcèlement, viol, vampirisme, cannibalisme… Les déboires d’Armie Hammer sont loin d’être finis. L’acteur a été évincé de «Next Goal Wins», prochain film de Taika Waititi (« Jojo Rabbit », «Ragnarok»). Selon « The Hollywood Reporter », le réalisateur néo-zélandais, compagnon de Rita Ora depuis le printemps 2021 , lui a déjà trouvé un remplaçant en la personne de Will Arnett. Le Canadien de 51 ans a prêté sa voix à de nombreux personnages de films d’animation («La Grande Aventure Lego», «Ninja Turtles», «Moi, moche et méchant», «Opération Casse-noisette», «Ratatouille», «L’Âge de glace»…).

Voilà presque un an qu’Armie Hammer fait l’objet d’accusations de séquestration, viol ou encore cannibalisme. Une enquête a été ouverte et ses agents l’ont lâché. L’acteur a aussi été évincé de plusieurs productions sur lesquelles il était impliqué, à l’image du film «Shotgun Wedding», avec Jennifer Lopez, et d’une série sur «Le Parrain». Le comédien de 35 ans reste à l’affiche de «Mort sur le Nil», adaptation du roman d’Agatha Christie réalisée par Kenneth Branagh, qui doit sortir le 9 février 2022 et dans lequel jouent aussi Emma Mackay et Gal Gadot.