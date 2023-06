Armie Hammer ne sera pas inculpé pour agression sexuelle

L’enquête menée depuis deux ans par le bureau du procureur de district du comté de Los Angeles après les accusations de viol contre Armie Hammer est terminée. L’acteur ne sera pas poursuivi, a fait savoir le bureau: «Les cas d’agression sexuelle sont souvent difficiles à prouver, c’est la raison pour laquelle nous chargeons nos procureurs les plus expérimentés de les examiner. Dans ce cas, ces procureurs ont mené un examen extrêmement approfondi et sont parvenus à la conclusion qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour poursuivre Monsieur Hammer.»

La directrice de la communication du procureur de district a ajouté que la responsabilité des procureurs était de n’inculper un accusé que dans les cas qu’ils pouvaient prouver au-delà de tout doute raisonnable. «En raison de la complexité de la relation (ndlr: entre la plaignante et Armie Hammer) et de l’impossibilité de prouver une relation sexuelle non consentie et forcée, nous sommes dans l’incapacité de prouver ce cas au-delà du doute raisonnable», a-t-elle conclu.