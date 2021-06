L'acteur Armie Hammer veut vaincre ses démons

États-Unis : Armie Hammer veut vaincre ses démons

L’acteur américain a décidé de se débarrasser de ses addictions en suivant une cure de désintoxication.

L’acteur américain Armie Hammer a été la cible de graves accusations de la part de plusieurs femmes. Getty Images via AFP

Depuis qu’il a été accusé de viol par une ex, il y a quelques mois, ainsi que d’actes sexuels violents et de pulsions cannibales par d’autres femmes, Armie Hammer a vu sa vie voler en éclats. Mais il semble bien décidé à se racheter une conduite. Selon «Vanity Fair», le Californien de 34 ans s’est fait hospitaliser de son plein gré dans un centre spécialisé en Floride, afin de soigner sa dépendance au sexe, à l’alcool et à la drogue.

Armie réside depuis décembre 2020 aux îles Caïmans pour être auprès de sa fille, Harper, 6 ans, et de son fils, Ford, 4 ans, nés de son union avec sa femme, la journaliste Elizabeth Chambers, dont il s’est séparé en 2020. Samedi 29 mai 2021, il a été vu avec toute sa famille, venue l’accompagner à l’aéroport. «Elizabeth et les enfants ont marché à ses côtés jusqu’où ils avaient l’autorisation de le faire. Ils se sont pris dans les bras avec beaucoup d’émotion», raconte un témoin de la scène. Le comédien aurait été pris en charge par la clinique deux jours plus tard. Le traitement aurait duré un peu plus d’une semaine. «C’est clairement un signe qu’il reprend le contrôle de sa vie et c’est un pas en avant vers son bien-être général», confie un proche.

Rappelons qu’à la suite des accusations qui pèsent sur Armie, son agence artistique l’a laissé tomber. Le comédien révélé dans le film «Call Me By Your Name» s’est aussi retiré du tournage de «Shotgun Wedding», où il devait jouer avec Jennifer Lopez. Il a également été évincé de la série «The Offer», où il aurait tenu l’un des rôles principaux.

.