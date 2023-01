Musique : Armin van Buuren va prendre du recul

«Être avec ma famille, profiter de mon fils, de ma fille, camper tous ensemble, cela fait de moi un homme meilleur. Je me rends compte qu’il y a plus dans ce monde que la musique et les DJ», a raconté Armin van Buuren au média allemand en ligne Sunshine Live dont les propos ont été repris par le site Guettapen.com. Ce précurseur de la trance dans les années 1990 ne compte pourtant pas complètement prendre sa retraite: «Je continue d’avoir du succès dans ce que je fais, je n’ai pas envie de tout quitter. Mais je pense qu’il est temps pour moi de profiter de ce que j’ai accompli. La chose la plus importante dans ma vie, en ce moment, c’est moi. Ma santé, ma propre famille, mes amis. Et malgré tout l’amour que j’ai pour l’industrie, et pour mes fans, je dois recentrer mes priorités. Vous ne me verrez plus dans tous les festivals et je ne jouerai plus sur toutes les grandes scènes». Conséquence directe de cette décision: il va arrêter sa résidence estivale à l’Ushuaïa à Ibiza, où il avait fait parler en 2022 en partageant pour la première fois de sa carrière les platines avec David Guetta.