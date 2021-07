La Tour-de-Peilz (VD) : «Armoiriesgate»: la justice classe la plainte d’un citoyen

Les quatre municipaux qui avait utilisé de manière abusive l’écusson de leur commune pendant la campagne électorale peuvent souffler: le Ministère public a estimé que les conséquences de leur acte n’étaient que de peu d’importance.

L’affaire de l’utilisation abusive des armoiries de La Tour-de-Peilz (VD) par quatre municipaux en quête de réélection avait connu de multiples épisodes, mais la justice vient d’y mettre un terme, en renonçant de poursuivre les élus incriminés. Le Ministère public a en effet estimé qu’avoir apposé l’écusson officiel de la commune sur leur matériel de campagne n’avait certainement pas pesé lourd dans la balance électorale et que la culpabilité des auteurs et les conséquences de cet usage abusif semblaient de peu d’importance, révèle «24 heures» .

L’affaire avait éclaté en février, trois semaines avant les élections communales vaudoises. Quatre des cinq élus de l’Exécutif, membres de la coalition du centre-droit (PLR et PDC), avaient diffusé un prospectus affirmant que la Municipalité «avait tenu ses promesses». Ils y avaient apposé, sans en demander l’autorisation, les armoiries de leur commune. Un acte illicite qui peut être puni, pénalement, d’une peine allant jusqu’à un an de prison. Pour décider si la commune allait déposer plainte ou non, le Canton de Vaud avait dû nommer deux suppléants, les quatre municipaux incriminés n’ayant évidemment pas le droit de prendre part à cette décision. Or, cet Exécutif «recomposé» avait décidé qu’un simple avertissement était suffisant. Le dossier aurait pu en rester là mais un citoyen avait, lui, formellement déposé la plainte, relate encore «24 heures». Plainte que le Ministère public vient de décider de classer sans suite.