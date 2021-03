Tour-de-Peilz (VD) : «Armoiriesgate»: la Municipalité lance un avertissement au Centre droite

Le gouvernement vaudois avait désigné deux préfets pour siéger lors d’une séance spéciale de l’exécutif communal. La décision est tombée lundi.

Auteurs avertis

Lundi, l’élue socialiste Taraneh Aminian a siégé lundi lors d’une séance de l’exécutif de La Tour-de-Peilz (VD), en compagnie des préfets Chantal Turin et Fabrice De Icco, désignés par le Conseil d’État vaudois. Le trio a statué sur la demande formulée par la socialiste consistant en l’ouverture d’une action pénale contre ses quatre collègues du Centre droite boéland , qui ont utilisé en décembre dernier les armoiries communales dans un tous-ménages diffusé en décembre 2020, dans le cadre de leur campagne électorale.

La Municipalité précise qu’à l’avenir et avant chaque campagne électorale, elle rappellera les règles sur l’utilisation des logos et armoiries communales: l’usage du logo par des tiers étant interdit et celui des armoiries soumis à autorisation municipale.