Armstrong était déjà «chargé» à 21 ans

L'espace commentaires a été déactivé

Voilà le résumé de ce sport pathétique, pourri jusqu’à la moelle et pourtant tant admiré par les petits employés de banque qui jouent aux majorettes sur nos routes chaque week-end...

Mister F 19.05.2020 à 10:01

Et il y en a bien d’autres des comme lui...! Mais ce gars me dégoûte! Et il se permettait encore d’être arrogant, un sketch!