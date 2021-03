L’armurier s’est défendu

Selon une source proche de l’enquête, ils appartiennent à une équipe soupçonnée d’au moins quatre brigandages similaires commis le 7 septembre et les 3, 5 et 14 octobre 2020. Les deux premières attaques ont été perpétrées en Suisse. Leur localisation exacte reste pour l’heure inconnue. L’un de ces brigandages sur sol helvétique a échoué, donnant lieu à des coups de feu: le groupe a été mis en échec par l’armurier, qui a tiré sur les assaillants. Il apparaît que les suspects sont des délinquants assez jeunes, mais déjà connus des services de police. «Dans les années 2000, les armes des voyous lyonnais provenaient le plus souvent de filières d’anciens pays de l’Est», explique un ancien enquêteur de la police judiciaire de Lyon. La Suisse devient-elle une nouvelle source d’approvisionnement? «Les armes, comme les berlines puissantes, sont les deux moyens les plus convoités par les malfaiteurs, ils cherchent tous azimuts», prévient-il.