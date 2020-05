Morges (VD)

Arnaque dévoilée, locataires toujours surtaxés

L’affaire avait défrayé la chronique, il y a plus d’une année. Un cadre de la régie Bernard Nicod et un avocat avaient produit des faux pour gonfler des loyers. Aujourd’hui encore, certaines victimes payent trop.

C’est en 2009 que tout a commencé. Pour empêcher les nouveaux locataires de contester leurs loyers, dans un bâtiment de Morges et un autre à Lausanne, un cadre de la régie Bernard Nicod et un avocat avaient créé de toute pièce de faux locataires. Ainsi, il était impossible pour les nouveaux arrivants de connaître le montant réel payé par les derniers habitants. A titre d’exemple, l’un des loyers était passé de 1120 francs à 2080 francs. Depuis, certaines victimes ont été indemnisées, et des réductions de loyers ont été accordées. Mais, sur les dix cas (neuf à Morges et un à Lausanne), il en reste encore qui ne sont pas réglés, explique «24 heures». Quant à la gérance desdits bâtiments, elle a été confiée par la propriétaire des lieux à une autre régie.