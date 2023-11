Arnaque: Gare au faux remboursement de vos impôts fédéraux

Une mésaventure qui est arrivée à un lecteur, E., qui a reçu un e-mail lui indiquant que Berne souhaitait ainsi lui rembourser plus de 950 francs d’impôts. Heureusement, il a flairé l’arnaque et a détruit le message. Mais il s’énerve: «Je trouve révoltant de voir comment on essaie d’accéder à nos données par tous les moyens. Que ce soit un message indiquant que le compte Netflix est bloqué, qu’un colis ne peut pas être livré, et maintenant aussi avec les impôts!»