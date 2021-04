Hong Kong : Arnaque téléphonique: 27 millions d’euros volés à une nonagénaire

C’est le montant le plus élevé volé à ce jour pour une même arnaque téléphonique à Hong Kong, où les personnes ‘âgées sont des cibles privilégiées.

Cette fois, la victime était une nonagénaire vivant au Peak, le quartier le plus chic de la ville, situé sur une des montagnes surplombant l’île de Hong Kong, a indiqué mardi la police. Les escrocs ont contacté l’été dernier la dame en se faisant passer pour des responsables des services de sécurité chinois, et en lui affirmant que son identité avait été frauduleusement utilisée dans une affaire criminelle en Chine continentale. Ils lui ont dit qu’elle devrait effectuer des virements sur des comptes détenus par les pseudos enquêteurs, et ce pour protéger sa fortune et aux fins d’investigations, rapporte le South China Morning Post (SCMP) en citant des sources policières.