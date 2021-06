Zurich : Arnaqueuse à l’amour arrêtée en pleine gare

Une femme a escroqué 160’000 francs à un septuagénaire. La police est intervenue.

Mercredi après-midi, la police cantonale a été alertée par la présence d’un homme âgé et d’une femme plus jeune dans la gare centrale de Zurich. Au vu de la situation, les policiers ont supposé que l’homme venait d’être victime d’un vol par ruse. Ils sont intervenus et ont contrôlé les deux personnes.