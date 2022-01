Ski de randonnée : Arpenter les pistes fermées, un risque mortel

Informée que toujours plus de personnes se livrent à cette pratique, la Police cantonale du Valais rappelle qu’elle est extrêmement dangereuse.

Les randonneurs qui empruntent les pistes de ski en dehors des heures d’exploitation s’exposent à des dangers potentiellement mortels tels que le déclenchement artificiel d’avalanches ou la présence d’engins de damage munis d’un treuil ou d’une fraise. Dans ce cadre, la Police cantonale valaisanne rappelle les principales règles de sécurité:

1. Les pistes sont fermées et donc barrées en dehors des heures d’exploitation des remontées mécaniques. Les randonneurs à ski doivent respecter ces heures d’exploitation. Seules les descentes explicitement ouvertes peuvent être utilisées. Plusieurs stations ouvrent une de leurs pistes aux amateurs de peau de phoque un ou plusieurs soirs par semaine.

2. Les randonneurs à ski sur les pistes doivent monter uniquement sur le bord de la piste, l’un derrière l’autre et non l’un à côté de l’autre, et respecter la pratique du ski, qui est prioritaire.

3. Les instructions et la signalisation des services de pistes, de sauvetage et de damage doivent impérativement être suivies.

4. Lorsque des conditions particulières l’exigent, l’entreprise de remontées mécaniques concernée peut interdire la randonnée à ski sur ses descentes.