Arras (F): Après le choc, les écoles rendent hommage au professeur tué

«Ensemble, ils sauront trouver les mots»

Après cette attaque devant un collège-lycée d’Arras, dans le nord de la France, par un ancien élève de 20 ans de nationalité russe et fiché pour sa radicalisation dans un établissement scolaire, les enseignants pourront se retrouver de 8h à 10h dans leurs établissements pour un temps d’échange, «à la fois humain et pédagogique». «C’est un des leurs qui a été tué, assassiné», a souligné dimanche sur TF1 le ministre français de l’Education Gabriel Attal. «Ils ont tout mon soutien et le soutien de toute la nation», a-t-il ajouté. «Ensemble, ils sauront trouver les mots pour s’adresser à leurs élèves et répondre à leurs questions».