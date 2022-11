Iran : Arrestation de 26 jihadistes étrangers liés à l’attentat de Chiraz

«Le ministère des Renseignements a identifié et arrêté tous les agents impliqués dans l’opération terroriste à Chiraz», a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur son site. «Ainsi, 26 terroristes takfiris (originaires) d’Azerbaïdjan, du Tadjikistan et de l’Afghanistan» ont été arrêtés, a-t-il ajouté. Le terme takfiri désigne en Iran et dans plusieurs pays les groupes jihadistes ou islamistes radicaux sunnites. «Ces terroristes ont été arrêtés dans les provinces de Fars, Téhéran, Alborz, Kerman, Qom et Khorassan Razavi» et «aux frontières orientales» d’Iran, toujours selon le texte.