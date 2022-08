Un trafic de drogue international démantelé en Suisse

Suisse : Arrestation de 27 personnes liées à un trafic de drogue international

Une enquête a abouti à de grosses saisies de substances et d’argent liquide. Les stupéfiants étaient vendus dans au moins treize cantons.

Une enquête menée conjointement par la police judiciaire fédérale, le Ministère public de la Confédération et les autorités d’instruction pénale lucernoises a permis de mettre au jour un trafic de drogue international.

La police lucernoise a principalement porté ses investigations sur un groupe criminel albanais actif dans le trafic international de stupéfiants entre avril 2020 et mars 2021. Les trafiquants qui agissaient depuis une commune lucernoise étaient actifs dans toute la Suisse: l’enquête a montré que les stupéfiants importés en grande quantité étaient vendus dans au moins treize cantons.

Six personnes ont été arrêtées dans le canton de Lucerne. Il s’agit de cinq hommes et d’une femme, tous originaires d’Albanie. Il a été prouvé que le principal accusé avait fait trafic d’environ 82 kg de cocaïne et qu’un de ses complices l’avait fait pour 31 kg de cette même drogue. L’enquête pénale est menée par le Ministère public des délits spéciaux. Toutes les personnes bénéficient de la présomption d’innocence.