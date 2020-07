Allemagne

Arrestation de deux Syriens soupçonnés de crimes de guerre

Les deux hommes ont été interpellés dans l'est du pays et à Essen, dans l'ancien bassin minier de la Ruhr.

Deux Syriens, membre ou soutien présumés du Front al-Nosra, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, ont été arrêtés et placés en détention lundi en Allemagne, soupçonnés de crimes de guerre, a annoncé le Parquet fédéral allemand.

Présentés comme Khedr A. K. et Sami A. S, les deux hommes, dont l'âge n'a pas été précisé, ont été interpellés à Naumburg, dans l'est du pays et à Essen, dans l'ancien bassin minier de la Ruhr, a indiqué le parquet de Karlsruhe dans un communiqué.