Etats-Unis – Arrestation de la mère des enfants abandonnés au Texas

États-Unis : Arrestation de la mère des enfants abandonnés au Texas

Dimanche, trois enfants avaient été découverts à Houston, livrés à eux-mêmes depuis des mois dans un appartement sans électricité, avec le cadavre de leur frère.

Getty Images via AFP

La police du Texas a arrêté une mère de 35 ans, accusée d’avoir abandonné ses quatre enfants depuis plusieurs mois, et son compagnon, soupçonné du meurtre de l’un des garçons en 2020, a annoncé mardi soir le shérif local, Ed Gonzalez.

Dimanche, les trois enfants avaient été découverts livrés à eux-mêmes depuis des mois, dans un appartement sans électricité, avec le cadavre de leur frère. Ils étaient nourris par des voisins. C’est le plus âgé des trois enfants, un adolescent de 15 ans, qui avait prévenu la police «que son frère de 9 ans était décédé depuis un an et que son corps se trouvait dans la chambre près de la sienne».