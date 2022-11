Iran : Arrestation de la nièce du guide suprême, selon son frère

«Ce régime n’est pas fidèle à ses principes religieux»

Il a partagé sur YouTube une vidéo de sa sœur condamnant «l’oppression évidente» subie par les Iraniens et dénonçant l’inaction de la communauté internationale. «Peuples libres, soyez à nos côtés! Dites à vos gouvernements de ne plus soutenir ce régime assassin et infanticide», y affirme Farideh Moradkhani. «Ce régime n’est pas fidèle à ses principes religieux et ne sait gouverner que par la force pour rester au pouvoir», accuse-t-elle. Il n’est pas précisé quand cette vidéo a été filmée.