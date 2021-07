Pérou : Arrestation de l’assassin présumé d’une missionnaire italienne

L’assassin présumé d’une missionnaire catholique italienne, agressée chez elle en avril dans le nord du Pérou, a été arrêté jeudi, a annoncé la police péruvienne.

Un vol qui dégénère

Nadia de Munari vivait au Pérou depuis trois décennies quand elle a été grièvement blessée le 21 avril dans un centre éducatif pour enfants et adolescents de Nuevo Chimbote, où elle vivait et travaillait. Elle a été attaquée à coups de machette et de marteau alors qu’elle dormait dans sa chambre et a succombé à ses blessures à l’hôpital trois jours plus tard.