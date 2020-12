Quatorze ans après les faits, un homme devra répondre l’an prochain des accusations de viols portées contre lui. Repéré en Allemagne, arrêté, et auditionné cette année, le prévenu serait impliqué dans deux affaires distinctes à Genève, survenues à quelques jours l’une de l’autre en mai 2007, révèle la « Tribune de Genève ».

La première est le viol en groupe d’une adolescente de 17 ans, dans le quartier de Plainpalais. La victime avait aussi été frappée, étranglée et menacée avec un couteau. Le seul violeur arrêté – et condamné - avait ensuite défrayé la chronique. Egalement accusé de vol, il avait été libéré par erreur de la prison de Champ-Dollon. La seconde affaire concerne le viol d’une prostituée, dans le quartier des Pâquis. Là aussi, la femme abusée a été frappée et étranglée. L’accusé, un Algérien, réfute toutes les accusations dont il fait l’objet.